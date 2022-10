Golo de Galeno nomeado para Melhor da Jornada da Liga dos Campeões

Galeno, Son, Darwin e Lozano estão nomeados.

Wanderson Galeno apontou um golo na vitória (3-0) do FC Porto sobre o Bayer Leverkusen que lhe valeu a nomeação para Golo da Jornada da Liga dos Campeões.

O extremo brasileiro concorre com Darwin Núñez, que marcou na vitória do Liverpool (7-1) em casa do Rangers, com Son, autor de um dos tentos do triunfo (3-2) do Tottenham frente ao Eintracht Frankfurt, e com Lozano, que faturou diante do Ajax, que foi derrotado (4-2) pelo Nápoles.

As votações decorrem no site da UEFA e o vencedor será anunciado ainda hoje.