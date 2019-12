Lance do segundo golo contra o Paços de Ferreira envolveu nove dos onze jogadores do FC Porto, foi construído em 50 segundos e na terça-feira foi notícia pelo mundo fora.

O monumental golo de bicicleta de Zé Luís ao Paços de Ferreira, certamente candidato a golo do ano, valeu o bilhete do jogo, mas o lance todo também merece destaque e ajuda a embelezar ainda mais a finalização do cabo-verdiano.

Durante 50 segundos, desde que Alex Telles roubou a bola à saída da área portista até ao pontapé de costas para a baliza, foram efetuados 17 passes entre nove dos 11 jogadores. Só Marchesín e Marega não tiveram participação direta no lance que correu o mundo e que foi finalizado pelo avançado que até nem estava na ficha do jogo inicialmente [foi trocado por Fábio Silva e depois entrou para o lugar do lesionado Aboubakar].

"Momento fantástico no jogo do FC Porto com uma bicicleta acrobática", destacou o "Sport7", da Eslováquia. "Zé Luís magistral a balançar as redes", alertou o"fudbal hotsport", da Sérvia. "Coordenação e loucura: a bicicleta de Zé Luis leva os adeptos do FC Porto ao êxtase", referiu a "Eurosport" italiana. "Peito, chilena e golaço", atirou o argentino "Olé". O portal "Yahoo" diz que este é "um golo que tem de ser visto" e até a "Marca" não deixou passar o lance. Todos estes órgãos de comunicação social mostraram o vídeo do golo.

Só Marega e Marchesín não tocaram na bola no desenho da bicicleta. Rui Águas, selecionador de Cabo Verde, também elogiou o golo e "reclamou" mais minutos para o avançado

Sérgio Conceição apreciou o gesto técnico desde o banco. "Estava longe mas foi como se os meus olhos estivessem lá. O golo foi verdadeiramente fantástico", atirou. Já o avançado falou de um "momento de inspiração" e "algo instantâneo".

Foi o oitavo golo do avançado pelo FC Porto, o melhor marcador da equipa, o que levou Rui Águas, selecionador de Cabo Verde, a reclamar mais minutos para o jogador que, recorde-se, esteve quase um mês sem ser utilizado por Conceição. "É um golo especial, que o motiva e que lhe confere mais confiança ainda. Está num contexto muito competitivo, onde há avançados muito bons, mas acho que se tem distinguido. Não compreendi muito bem a sua saída do onze, embora respeite as decisões que são tomadas por colegas meus. O rendimento que vinha tendo justificava uma aposta mais constante, apesar de um problema ou outro físico", referiu em declarações à Rádio Renascença.