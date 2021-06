Golaço de Luis Díaz deu a volta ao mundo: "O melhor da Copa América"

Imprensa internacional destacou o gesto técnico de "Lucho", que regressou em grande à titularidade na seleção colombiana. Um momento de rara beleza e candidato a melhor golo da Copa América.

Luis Díaz marcou um golo verdadeiramente sensacional contra o Brasil, através de um pontapé acrobático que colocou a Colômbia em vantagem no Grupo 3 da Copa América, embora o escrete tenha dado a volta nos instantes finais, num jogo polémico.

Estavam decorridos apenas 10 minutos quando o extremo do FC Porto recebeu uma bola cruzada por Cuadrado, jogador da Juventus, e bateu o guarda-redes Weverton, que sofreu o primeiro golo na prova. A imprensa internacional ficou deliciada com o disparo, considerando-o uma verdadeira obra-prima e um sério candidato a melhor golo da competição.

Chamaram-lhe pontapé de bicicleta, chilena e pontapé de tesoura: os principais jornais de todo o mundo enalteceram a acrobacia, com o vídeo do momento a acompanhar. Um golo que vale a pena ver, tal a beleza do pontapé, e que deixou os colombianos em êxtase. A "Rádio Caracol" deu conta da proeza do extremo do FC Porto. "Luis Díaz encarregou-se de acabar com a inviolabilidade do Brasil na Copa América com um espetacular remate de tesoura", podia ler-se no site daquela rádio colombiana.

Ainda na América do Sul, o diário "Olé", da Argentina, destacou a proeza e recordou que o extremo colombiano chegou a estar nas contas dos dois principais clubes argentinos, Boca Juniors e River Plate, no verão de 2019. Então no Junior Barranquilla, Luis Díaz preferiu assinar pelo FC Porto e experimentar a primeira aventura no futebol europeu.

Titular na seleção colombiana, Luis Díaz regressou à competição precisamente contra o Brasil, depois de ter falhado o encontro com o Peru por estar a cumprir castigo, devido à expulsão com a Venezuela, treinada por José Peseiro. O extremo marcou o terceiro golo pela seleção colombiana e foi substituído aos 90"+1", enquanto Matheus Uribe jogou o tempo todo.

Revista de imprensa:

BBC (Reino Unido) - Pontapé acrobático

"Golo incrível do colombiano Luis Díaz. Um pontapé acrobático que deu vantagem à Colômbia"

Olé (Argentina) - Tesoura espetacular

"Tesoura espetacular de Luis Díaz, extremo que interessou a Boca Juniors e River Plate. Candidato a melhor golo da Copa América "

Marca (Espanha) - Melhor golo da Copa

"Luis Díaz marcou o melhor golo da Copa América até a momento. Um pontapé de tesoura que deixou o Brasil impressionado

Kicker (Alemanha) - Estádio veio abaixo

"O Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, parecia vir abaixo quando Luis Díaz marcou um golo espetacular"