Glen Johnson: "Chelsea foi um dos clubes mais felizes no sorteio"

Antigo pupilo de Mourinho acredita que o Chelsea vai entrar cheio de confiança

Internacional inglês que jogou no Chelsea de José Mourinho, em 2004/05 e na época seguinte, Glen Johnson gostou do sorteio da Champions.

"Creio que o Chelsea foi uma das equipas mais felizes no sorteio, e isto sem faltar ao respeito para com o FC Porto", afirmou, emendando depois a mão, ao afirmar que "as duas equipas vão estar na luta pelo apuramento".

"Eles estão a jogar bem e a desfrutar do jogo outra vez, já vemos sorrisos nas caras deles. Vencer jogos dá confiança e por isso eles vão entrar na próxima ronda da Champions com muita confiança", afirmou o antigo lateral-direito dos blues, 54 vezes internacional inglês e também com passagens em Liverpool e West Ham, entre outros.