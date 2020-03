Gira tudo à volta de Otávio no FC Porto: o porquê de ser imprescindível para Conceição

A defender ou a atacar, o médio é tão omnipresente que Conceição raramente abdica dele. São 90 ações por jogo, o que significa que não passa um minuto quieto... Pepe é o segundo portista mais interventivo.

Otávio é cada vez mais importante para Sérgio Conceição e joga à medida da importância que vai tendo, mesmo sem tantos golos ou assistências como no passado. No fundo, o brasileiro destaca-se pela omnipresença, pela quantidade de vezes que aparece em jogo. De acordo com os dados Opta que a Wyscout revela, o portista tem 90 ações por jogo. O que significa, desde logo, que não se esconde nem um minuto da bola e procura ser o íman das decisões a cada momento.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

Para efeitos de pesquisa e contabilidade, incluímos todos os jogadores da Liga que disputaram pelo menos metade dos minutos possíveis neste campeonato até à interrupção. E Otávio não só é o melhor do FC Porto, como da Liga também. Já lá vamos. Entre as ações contabilizadas pelo portal de estatística estão todas as ofensivas (remates, passes, cruzamentos ou dribles) e defensivas (recuperações de bola, interceções, duelos ganhos). Otávio define bem 62% das vezes em que participa no jogo. Não é dos melhores, a esse nível, nem poderia, porque a média tende a piorar quanto mais vezes um jogador se mostra ao desafio. Otávio está sempre a fazê-lo. Entre os dragões, Pepe é o segundo mais interventivo, com 82 ações, quase todas defensivas. Segue-se Sérgio Oliveira, em foco nestes últimos meses, com 80 ações. Nakajima (76) e Uribe (75) fecham o Top-5.

Otávio tem uma ação a cada minuto, em média, por jogo. É o melhor da Liga entre os mais utilizados. Na eficácia fica-se pelos 62%

Entre os rivais, Taarabt é quem mais se aproxima: 87 ações em média por 90 minutos. Pizzi, também do Benfica, conta 81. E haveria Gabriel, com o incrível número de 95 ações, mas jogou pouco mais de 10 desafios completos em 24 jornadas. No Sporting, depois de Bruno Fernandes sair (89,8 ações por jogo), há Wendel com 84 participações. Por fim, o Braga, a provar que laterais também se podem envolver de forma suficientemente valiosa: Sequeira participa 78 vezes em cada desafio.