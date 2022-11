Gijón apresenta mensagem de condolências pela morte de Gomes

Redação com Lusa

Bibota representou o conjunto espanhol entre 1980 e 1982, apontando 15 golos em 37 jogos.

O Gijón, único emblema estrangeiro que Gomes representou em toda a carreira, apresentou este sábado as suas condolências à morte do antigo avançado, aos 66 anos.

"Gijón expressa o seu pesar pela morte do antigo jogador Fernando Méndez Soares Gomes, que ocorreu em 26 de novembro, com 66 anos de idade. Gomes defendeu a camisola vermelha e branca durante duas temporadas na Primeira Divisão (1980/82). Nascido no Porto, ele fez 37 jogos pelo Sporting e marcou 15 golos", pode ler-se, numa nota publicada no site oficial.

Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu hoje aos 66 anos, devido a doença prolongada

Vogal da direção do FC Porto para a formação, Fernando Gomes esteve recentemente internado num hospital do Porto, com o clube a manifestar "luto pela perda de uma das suas maiores figuras", além de "sentidas condolências à família, amigos e admiradores".