"Gestão de esforço? O treinador tem muitas vezes de me colocar freio..."

Declarações de Pepe, que renovou contrato com o FC Porto por mais uma temporada, até 2024.

Fez um sprint de mais de 30 metros no último jogo. Onde arranja força para isso? E esta renovação é sinal de que continua disponível para a Seleção? "Sobre o jogo de ontem, foi extremamente difícil. O FC Porto tem profissionais excelentes, que fazem com que eu esteja neste nível com 40 anos. Ajudam-me a melhorar a cada dia e vou fazer sempre o que puder para ser melhor. Em relação à Seleção, se estou no ativo, vou estar sempre disponível para a Seleção, porque é uma forma de poder retribuir tudo o que os portugueses me deram".

Esse lance de ontem correu mundo. O quão importante é para si gerir o esforço em campo? "É normal com as ferramentas [tecnológicas] que podem ajudar, mas quem trabalha comigo sabe que eu não me poupo. Encaro desde o primeiro momento e o primeiro jogo como se fosse o último, é um lema que tenho e disputo cada lance como se fosse o último, porque sei a importância disso enquanto central. Não consigo gerir em campo o esforço. Hoje em dia, temos ferramentas que provam isso e o meu treinador, tanto na Seleção como no FC Porto, tem muitas vezes de me colocar freio, porque sabe que eu no treino suo como no jogo e tento dar o meu melhor. Tento evoluir os meus companheiros para conseguirmos desfrutar do jogo e já tentei explicar que desfruto mais do jogo do que do treino, que para mim é mais importante do que o jogo".