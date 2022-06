Geração de ouro da Youth League: promessas do FC Porto acima dos 100 milhões

O JOGO repassa o desempenho em 2021/22 de todos os jogadores que foram utilizados por Mário Silva na Youth League, em 2018/19. Dez ainda pertencem ao clube e um quarteto conquistou duas dobradinhas.

Com a iminente transferência de Vitinha para o PSG através do pagamento do equivalente à cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, o FC Porto prepara-se para ultrapassar a barreira dos 100 M€ em vendas de jogadores que fizeram parte da conquista da Youth League, em 2018/19.

Fábio Silva foi o primeiro a protagonizar uma transferência, com o Wolverhampton a pagar 40 M€ pelo avançado, no final de uma época (2019/20) que serviu de estreia na equipa principal para vários outros nomes dessa geração.