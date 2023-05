Gémeos Gonçalo e Rodrigo Pinto renovam contrato com o FC Porto

Defesa-central e médio têm 16 anos. Estão nos azuis e brancos desde os oito anos.

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, as renovações de contrato de Gonçalo Pinto e Rodrigo Pinto. Os gémeos de 16 anos estão desde os oito na formação portista.

O primeiro, defesa-central, fez 33 jogos e marcou um golo esta época. O médio realizou 32 partidas e marcou por cinco ocasiões.

Gonçalo Pinto: "É muito especial poder renovar com este clube enorme e espero continuar por cá muitos mais anos. O meu trajeto está a ser bom, espero dar-lhe seguimento durante mais tempo e jogar na equipa A. Esse é o meu principal objetivo e a minha grande referência é o Uribe, pois temos características parecidas. Eu e o meu irmão ajudamo-nos muito, tentamos sempre melhorar ao focar nos aspetos positivos e negativos do nosso jogo."

Rodrigo Pinto: "É um dia muito feliz, porque sei que o FC Porto confia em mim e tenho de aproveitar esta oportunidade. É preciso manter o foco e continuar a trabalhar para chegar à equipa principal, que é o meu objetivo. A minha principal referência é o Pepe, porque me identifico com a atitude dele dentro do campo, é alguém que ajuda os colegas, dá sempre o máximo e é um verdadeiro capitão. A relação com o meu irmão é boa, ajudamo-nos sempre dentro e fora do campo e tornamos as coisas mais fáceis um para o outro."