Conceição diz de quem é o mérito e comenta liderança provisória

Declarações de Sérgio Conceição, após a vitória do FC Porto sobre o Portimonense (1-0).

Jogo: "É um jogo difícil, nós esperávamos e esperamos sempre adversários difíceis. Hoje jogaram de forma um bocadinho diferente, jogaram com uma equipa bastante alta também. Defensivamente tiveram sempre muito atentos e consistentes, apesar de nós, na primeira parte, termos três ou quatro ocasiões para fazer golos e quando se faz golo, nestas situações, as coisas ficam diferentes. Tentei mudar alguma coisa, a partir do banco, e penso que de certa forma resultou. Criámos algumas situações para podermos definir melhor e concluir melhor, o golo apareceu, ganhámos e o mérito é dos jogadores, só deles. É de louvar o esforço deste grupo de trabalho".

Dinamismo no jogo, o que estava a faltar? Falta de frescura?: "No início do jogo penso que não se fala de frescura, nem isso vai ser desculpa da minha parte. O FC Porto está habituado a jogar de três em três dias. Aquilo era o que era. A defensiva do Portimonense estava a limitar algumas coisas que tínhamos preparadas e depois aquilo que via é que estávamos a criar pouco, faltava-nos algum jogo interior e a entrada do Nakajima é, precisamente, para isso e depois o Zé Luís é um jogador forte no jogo aéreo e tentei refrescar ali na frente. Faltou mesmo alguma mobilidade e ocupação de espaço no corredor central".

Onze inicial sem mudanças. Porquê?: "Porque olho para o jogo, para o adversário, olho para aquilo que o jogo me pode dar e escolho o melhor onze. O melhor onze era este. Não escolhemos nem olhamos dois jogos de uma vez, olhamos e preparamos jogo a jogo e neste jogo era este onze que me dava mais garantias. Não quer dizer que os outros não davam também. Contamos com todos e todos são importantes. Somos um grupo, não são só onze jogadores".

Dormir na liderança: "Não é uma questão de ansiedade, a equipa quer muito ganhar e quer muito estar em primeiro no final do campeonato, agora é sempre melhor estar à frente. Não dependemos de nós, fizemos o nosso trabalho e o nosso jogo, mas no fim valeu pelos três pontos e essa situação de estarmos em primeiro hoje... o importante é o jogo e os três pontos".