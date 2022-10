Galeno tem queda para a Europa e marca mais lá fora do que dentro de portas

Extremo marcou mais nas competições europeias na última época e meia do que na Liga. Aos seis remates certeiros pelo Braga na Liga Europa, em 2021/22, o brasileiro acrescentou mais dois pelo FC Porto na Champions. Permanência no onze em Brugge é hipótese forte.

É quando se apagam os holofotes do campeonato e se acendem os das competições da UEFA que Galeno mais protagonismo tem assumido na última época e meia, tanto ao serviço do Braga, como do FC Porto. Os palcos europeus têm outra visibilidade e o agora luso-brasileiro tem aproveitado para puxar de todo o arsenal, ao ponto de ter mais golos marcados lá fora (oito) do que na principal prova nacional (sete) neste período de tempo.

O que apontou ao Bayer Leverkusen, na jornada anterior da Liga dos Campeões, serviu para desequilibrar esta balança e abre-lhe excelentes perspetivas de repetir a titularidade na quarta-feira, quando os dragões defrontarem o Brugge, num encontro que até lhes poderá carimbar o apuramento para os oitavos de final - precisam de derrotar os belgas e que o Atlético de Madrid, no máximo, empate com os "farmacêuticos".

Para este desempenho de Galeno na UEFA muito contribuem os golos apontados na última temporada pelo Braga na Liga Europa. No final da fase de grupos da prova, a segunda em grau de importância no Velho Continente, o agora extremo do FC Porto era mesmo um dos melhores marcadores, a par de Toko-Ekambi (Lyon), por ter faturado com Midtjylland (três), Estrela Vermelha (dois) e Ludogorets (uma). A transição da titularidade nos arsenalistas para o banco de suplentes dos dragões fê-lo interromper o bom momento que vivia, mas entretanto conseguiu recuperá-lo esta época e no maior palco: a Champions.

A receção ao Bayer permitiu-lhe recuperar esse gosto e na Alemanha tratou de repeti-lo. Conseguirá o mesmo em Brugge?

Como Díaz na estreia

Os dois golos que apontou ao Bayer Leverkusen fazem de Galeno um dos estreantes mais produtivos da história do FC Porto na Liga dos Campeões. Pelo menos ao nível dos extremos. O melhor ainda é Brahimi (2014/15), com cinco disparos certeiros, que também colocam o argelino no topo se contabilizarmos todas as posições - Jardel, Falcao, Artur e André Silva pararam nos quatro. Galeno leva o mesmo rendimento de Luis Díaz (2020/21) e Secretário (1993/94), quando este jogava à frente de João Pinto.