"Galeno tem que ter atenção, qualquer deslize complica muito"

Em conversa com O JOGO, Derlei - o goleador máximo da Taça UEFA 2002/03 - diz que não valoriza coincidências, mas considera que o cartão de visita do extremo fala por si. Contudo, numa fase inicial, pede... "paciência".

A contratação de Galeno no fecho do mercado de inverno permitiu ao FC Porto colmatar a saída de Luis Díaz para o Liverpool e, em simultâneo, assegurar uma injeção de golos na Liga Europa, competição em que que os dragões entram em cena amanhã, na receção à Lázio. O ex-Braga foi a principal figura dos arsenalistas na fase de grupos, ao apontar seis tentos que fazem dele líder dos goleadores, em igualdade com Toko Ekambi (Lyon). Sozinho, o brasileiro anotou mais golos do que os dragões na fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22 (quatro), um dado que ganha especial relevância se tivermos em conta que, dos três jogadores que marcaram nessa fase de grupos, Taremi, Luis Díaz e Sérgio Oliveira, só o dianteiro iraniano continua a vestir de azul e branco.

Como tal, O JOGO falou com Derlei, um dos heróis da conquista da Taça UEFA de 2002/03 e... melhor marcador dessa edição da prova. "Estamos perante um jogador que, por ser o melhor marcador da Liga Europa e vir do Braga, acrescenta qualidade ao FC Porto", analisa para o nosso jornal, apontando como "uma coincidência" o facto de o extremo estar perante a possibilidade de o imitar. "Não acredito muito nessas coisas", sorri.