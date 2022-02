Galeno: "Sempre disse que queria estar no FC Porto"

Galeno regressa ao FC Porto, de onde saiu para o Braga em 2019

Faltavam poucos minutos para o encerrar do mercado de transferências quando o FC Porto anunciou a contratação de Galeno. O extremo de 24 anos, que regressa ao Dragão oriundo do SC Braga, assinou um contrato válido até junho de 2026 e vai apresentar-se com o número 13.

O regresso a casa

"São sensações incríveis. Desde o começo, quando vim para Portugal, disse que queria fazer história no FC Porto e agora tenho mais uma oportunidade. Espero reescrever a minha história aqui, o que é muito importante, e estou muito feliz de estar de volta."

As mudanças

"Mudei muita coisa, amadureci muito e espero dar bastantes alegrias aos adeptos do FC Porto, é o meu objetivo. Vou dar sempre o meu melhor para vencermos cada jogo e sempre com muita alegria, que é o mais importante."

À disposição de Sérgio Conceição

"Vou dar o meu melhor independentemente de onde o mister me colocar, espero dar alegrias ao FC Porto e a todos os que nos apoiarem. Espero ajudar o FC Porto."

O contacto ininterrupto com os colegas

"Sempre mantive contacto com todos, sempre falei muito com o Otávio até hoje por exemplo. Espero voltar e ser bem recebido, tenho a certeza que o vou ser."

Objetivos para a temporada

"Quero chegar e ajudar o FC Porto, sei que temos objetivos delineados, mas o mais importante é sermos campeões."