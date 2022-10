Galeno renovou contrato com o FC Porto por mais uma época

Informou a SAD no Relatório e Contas de 2021/2022.

Galeno renovou contrato com o FC Porto até 2027. Isso mesmo foi informado pela SAD do FC Porto no Relatório e Contas de 2021/2022, enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O jogador brasileiro foi contratado ao Braga em janeiro, então com um vínculo válido até 2026. O novo acordo estende a ligação por mais uma temporada.

O extremo custou 9,1 milhões de euros aos cofres do FC Porto, mais 2,18 milhões relativos ao mecanismo de solidariedade.