Galeno provou ser muito mais do que arma secreta no FC Porto

Marcou o 1-0, sofreu duas grandes penalidades e deu nas vistas pelo trabalho defensivo. Foi nomeado para o onze da jornada na Champions. Luso-brasileiro provou que também é decisivo quando joga de início.

Galeno provou em Leverkusen que é muito mais do que uma arma secreta à disposição de Sérgio Conceição, para ser lançada nas etapas finais das partidas. O luso-brasileiro foi titular contra o Bayer, sendo decisivo a tempo inteiro, com um golo (1-0) e duas grandes penalidades ganhas. Esse é o rendimento "visível", mas Galeno foi muito mais na Alemanha.

Olhando para as estatísticas, confirma-se um Galeno todo-o-terreno, assumindo um compromisso defensivo que é inegociável para o treinador: foram três duelos ganhos, sete interceções e outras tantas recuperações de bola, a que juntou três alívios. Além disso, sofreu cinco faltas, tendo sido o jogador em destaque neste aspeto.

Números que justificam a aposta de Conceição no jogo que relançou o FC Porto na luta pelo apuramento e logo no dia em que a SAD anunciou, através do Relatório e Contas, da renovação de contrato por mais uma temporada, ou seja, até 2007. De acordo com o que O JOGO apurou, tratou-se apenas da formalização do que foi acordado em janeiro, quando Galeno regressou ao Dragão proveniente do Braga. Na altura, os dragões anunciaram um vínculo até 2026, ou seja de quatro épocas e meia, mas já estava previsto acrescentar automaticamente mais um ano a partir de julho.

Foi por isso que esta "renovação" não foi publicitada como as recentes de Pepê, João Mário, Zaidu e Evanilson. Além disso, não houve qualquer alteração de salário nem da clásula de rescisão (50 M€).

Voltando à exibição de Galeno em Leverkusen, esta valeu-lhe a eleição para o onze da jornada na Liga dos Campeões, onde também figura Diogo Costa, o guarda-redes que fez história na prova ao tornar-se o primeiro jogador a fazer uma assistência e a defender um penálti no mesmo jogo. Tanguy Nianzou (Sevilha), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Pierre Cornud (Maccabi Haifa) , Omer Atzili (Maccabi Haifa), Goretzka (Bayern Munique), Heung-Min Son (Tottenham), Salah, Firmino e Diogo Jota (os três do Liverpool) são os outros integrantes do onze ideal.