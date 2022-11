Galeno no trilho de Luis Díaz: "Está a ir pelo mesmo caminho..."

José Tavares, ex-treinador e adjunto da equipa B em 2016/17, acolheu o extremo no Olival em 2016/17 e reconhece-lhe uma "evolução fantástica". Trabalho desenvolvido por Conceição permite traçar um paralelismo com o colombiano.

O "miúdo" que em 2016 chegou à fábrica de talentos do Olival com "um talento em potência enorme" está mais crescido e, volvidos seis anos de ter cruzado o Atlântico à procura do sonho de singrar na Europa, transformou-se num dos jogadores mais desequilibrantes do FC Porto. O desenvolvimento de Galeno enche de orgulho quem com ele trabalhou nos primórdios da aventura em Portugal e, para José Tavares, ex-treinador e adjunto da equipa B em 2016/17, espelha bem "a capacidade de resiliência e vontade de lutar pelo sucesso" que o extremo "sempre demonstrou".