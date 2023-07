Galeno e a nova época: "Vou ajudar o FC Porto a conseguir vitórias e títulos"

Declarações do extremo aos canais oficiais do FC Porto. Dragões estão a estagiar no Algarve, na zona do Vale do Garrão.

Expectativas e aviso: "A expectativa é boa. Vejo o grupo todo concentrado para fazer uma grande época. Vamos trabalhar forte porque não viemos aqui para passear, estamos cá para preparar bem a temporada e tenho a certeza de que faremos uma boa época."



Dores normais de pré época: "Quem não sentir dores não está a treinar bem. Por isso digo que estamos a trabalhar forte e tenho a certeza de que quando a época começar estaremos prontos para os grandes jogos que aí vêm."

Experiência e juventude: "Cada um de nós tem a sua experiência, aprendemos todos uns com os outros e os que já cá estavam vão ajudar os que subiram agora. Estou certo de que cada um dará o seu melhor."



Objetivos pessoais para 2023/24: "Vou tentar fazer o meu melhor e trabalhar forte para fazer uma grande época, melhor do que a passada. Estou certo de que vou ajudar o FC Porto a conseguir vitórias e títulos, porque são esses os nossos objetivos."

Objetivo principal para a época: "Só pensamos nisso. O que importa é sermos campeões nacionais, garanto que daremos o melhor em cada jogo e que entraremos com tudo."

Mensagem aos adeptos: "Espero que nos acompanhem até ao fim do ano porque isso será muito importante e dá-nos muita força."