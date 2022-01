Galeno já assinou pelo FC Porto. Confira os pormenores do contrato

Brasileiro do Braga regressa ao Dragão dois dias depois de Luis Díaz ter sido transferido para o Liverpool

Galeno já assinou contrato com o FC Porto, ficando ligado ao clube do Dragão até 2026. Uma transferência que terá ficado na ordem dos nove milhões de euros, com os dragões a ficarem com a totalidade do passe do brasileiro.

O extremo regressa assim ao clube azul e branco, de onde saiu em 2019. O negócio precipitou-se nas últimas horas, depois de os dragões terem avaliado todas as opções existentes no mercado interno.