Galeno: "Fiz uma grande época, mas a próxima será muito melhor"

Extremo assinou a época mais produtiva da carreira e quer superar o registo já em 2023/24. Ambição é igual no coletivo.

Wenderson Galeno partiu para férias com a época mais produtiva da carreira, 15 golos aos quais juntou seis assistências, numa época em que foi bastante utilizado por Sérgio Conceição.

O luso-brasileiro esteve em 52 jogos do FC Porto, num registo apenas superado por Pepê (55). O extremo assume que, a nível individual, "foi uma época de explosão", mas aponta a patamares ainda mais altos depois do descanso. "Todos os anos trabalho bem, para ajudar as equipas, ajudar o FC Porto. Fiz uma grande época, com a ajuda de todos os meus companheiros, da direção, de toda a gente, mas tenho a certeza que a próxima vai ser muito melhor", projetou Galeno, que fez a diferença no Jamor: foi decisivo no 1-0 e assistiu para o 2-0.

Vencedor da Taça de Portugal pela terceira vez seguida, o jogador espera "ganhar a quarta" para o ano e estende a boa exibição na final aos companheiros. "Acho que não foi só a minha, foi de a todos, pela época que fizemos. Tivemos muitas dificuldades, mas no final conseguimos trazer mais um título. Estou feliz pelo jogo que fiz, agora é descansar." Não obstante, o extremo de 25 anos até poderia ter terminado com números ainda mais impactantes, se tivesse mantido a cadência da primeira metade da época. Até ao início de fevereiro, Galeno apontou 14 dos 15 golos totais. O atacante preferiu não abordar o eventual impacto do Mundial a meio da temporada, porém, garantiu total empenho. "Faço tudo para ajudar a equipa, dou sempre o meu melhor no trabalho, nos treinos. Aconteceu...agora é dar continuidade, descansar e voltar bem na próxima época", resumiu.

Do ponto de vista coletivo, o FC Porto ficou à beira do pleno das provais nacionais. Escapou o objetivo mais importante, o campeonato, algo que Galeno assume sem rodeios, mas também sem desvalorizar as conquistas de Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal. "Sabíamos que seria uma época difícil, mas ganhámos três títulos. O principal não vencemos, mas fizemos uma grande época. Sabemos das dificuldades que tivemos pela frente, contudo, ficámos muito felizes pelos três títulos que conseguimos", analisou o extremo, convicto de que "faltou um bocadinho de cada um" para vencer o bicampeonato. "O nosso maior adversário fomos nós próprios", sublinhou.

Assim, para a próxima temporada, Galeno aponta ao máximo, no âmbito individual e coletivo e com Sérgio Conceição ao leme: "Espero dar mais, tenho a certeza que a próxima época vai ser muito abençoada e que vamos fazer uma grande história. O Sérgio é um grande treinador, de quem toda a gente gosta. Esperamos por ele na próxima época."