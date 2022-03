Galeno estreou-se a marcar pelo FC Porto: "Estava na hora de mostrar para o que vim"

Declarações de Galeno, avançado do FC Porto, à SportTV, no final do jogo frente ao Tondela, que os dragões venceram por 4-0, na 26.ª jornada da Liga Bwin. Foi o primeiro golo do brasileiro com a camisola portista na I Liga

Homem do Jogo: "Tenho de agradecer pelo prémio, que é do grupo tudo. Tenho trabalhado forte para isso, para quando o míster precisar eu estar pronto. Estava na hora de mostrar para o que vim no FC Porto. Não paro por aqui, é continuar a dar seguimento ao meu trabalho. Quero ajudar sempre."

Sensação de marcar no Dragão: "É muito bom, fantástico. Um sonho realizado. Estou muito feliz por estar de volta. Merecemos sair com os três pontos."

O que pediu o treinador? "Toda a gente está preparada quando o míster chama. Todos trabalham duro. Agora é desfrutar do momento, estou muito feliz e agradeço aos adeptos o apoio."

Esta goleada dá confiança para a Liga Europa? "Sim. Temos um grande jogo na quinta-feira, não vai ser fácil. Vamos dar tudo."