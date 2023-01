Galeno está "viciado em marcar" e plantel do FC Porto já lhe deu alcunha

Marcou dois golos frente ao Famalicão. Deixou uma mensagem nas redes sociais, que teve comentários de alguns companheiros de equipa.

Wanderson Galeno esteve em grande plano na vitória (4-1) do FC Porto contra o Famalicão, na ronda 16 do campeonato. O jogador brasileiro bisou e chegou aos 13 golos na atual temporada, ais quais acrescenta três assistências.

"Grande noite, grande vitória, vamos lutar até ao fim", publicou o ex-jogador do Braga nas redes sociais, numa mensagem que teve reações de alguns dos companheiros de equipa. "Craque", escreveram Otávio e Evanilson, este último ainda a recuperar de lesão. "Viciado em marcar", comentou Pepê, suplente utilizado frente ao conjunto minhoto.

Certo é que Galeno já parece ter uma alcunha no plantel. "Galegol", escreveu João Marcelo, que na semana passada renovou contrato até 2027.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por W. Galeno (@w_galeno90)

Apesar do bis, Galeno desperdiçou duas chances claras para chegar ao hat-trick, algo que lamentou após o encontro. "Tenho de estar concentrado para a colocar lá dentro quando surgirem estas oportunidades", desabafou, dando conta de uma vitória merecida do FC Porto. "A equipa está de parabéns pela exibição. Entrámos bem e a fazer o que míster pediu. Agora há que descansar e pensar no próximo jogo", referiu. A terminar, o jogador luso-brasileiro mostrou-se satisfeito pela aproximação ao primeiro lugar. "É bom estar mais perto, mas temos que fazer o nosso trabalho. Há que pensar em nós e não no rival, sabendo que é importante eles perderem pontos."