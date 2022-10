Galeno: "Espero que este prémio seja o primeiro de muitos"

Declarações de Galeno à Eleven Sports após o triunfo do FC Porto por 3-0 em Leverkusen. Brasileiro fez o primeiro golo do jogo.

Eleito o melhor em campo: "Estou muito feliz por ter ajudado a equipa. Este prémio não é só meu, é de toda a equipa. Fui feliz e marquei. Espero que este prémio seja o primeiro de muitos."

Indicações de Sérgio Conceição ao intervalo: "Precisávamos de estar mais concentrados e de sair a jogar mais. Estávamos com medo de errar alguns passes. O míster disse para termos mais calma com a bola que com certeza iríamos marcar mais golos."