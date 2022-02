Galeno entrou e foi substituído frente ao Gil Vicente: a explicação de Sérgio Conceição

Galeno em ação no FC Porto-Gil Vicente

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate 1-1 com o Gil Vicente, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Substituição de Galeno. Por problemas físicos ou falta de interpretação do que foi pedido? "Foi por falta de interpretação, por falta de capacidade de assumir o um para um, e nós precisávamos disso, e também tinha levado um toque, por isso estava algo limitado em temos físicos."

Elogios ao Gil Vicente: "O Gil Vicente está a fazer um campeonato acima da média. Tem boas individualidades, é uma equipa bem trabalhada e nós poderíamos ter feito mais. Apesar de sermos uma equipa que normalmente condiciona muito a construção do adversário, a dinâmica em posse do adversário hoje, por incrível que pareça, com mais um jogador, não o conseguimos fazer tão bem como costumamos fazer."

O Sporting ter empatado ameniza a habitual "azia"? "Não. Pensamos em nós, dependemos de nós. Hoje tínhamos de ganhar o jogo, não o conseguimos. Temos de perceber o que não correu tão bem. Cada um de nós... Eu tenho assumir a minha responsabilidade, os jogadores têm de assumir a responsabilidade deles dentro do balneário e trabalharmos em cima do que se passou hoje."