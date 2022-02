Galeno e Rúben Semedo estreiam-se às ordens de Conceição 

Reforços foram as novidades do primeiro treino do FC Porto a pensar na deslocação a Arouca

O FC Porto regressou esta quarta-feira ao Olival para dar início à preparação do jogo com o Arouca, no primeiro treino de Wenderson Galeno e Rúben Semedo, reforços apresentados pelos dragões no último dia do mercado.

O extremo falhou o último jogo do Braga, no domingo, por ter apresentado queixas musculares, mas trabalhou sem limitações, tal como o defesa-central.

De resto, apenas Manafá, a recuperar de uma lesão grave, está entregue ao departamento médico.

Matheus Uribe e Taremi ainda estão em trânsito depois de terem representado as seleções, enquanto o Canadá, de Stephen Eustáquio, ainda tem um desafio na madrugada desta quinta-feira.

O Arouca-FC Porto joga-se às 18:00 de domingo.