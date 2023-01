Galeno único representante da Liga Bwin na equipa da semana do FIFA 23

O extremo esteve em destaque na vitória dos dragões frente ao Famalicão.

Wenderson Galeno faz parte do lote de 23 futebolistas que integram a equipa da semana 12 do FIFA 23.

O extremo, nascido no Brasil e naturalizado português, de 25 anos, esteve em destaque no triunfo do FC Porto diante do Famalicão (4-1), num encontro relativo à 16ª jornada da Liga Bwin, ao apontar dois golos e fazer uma assistência.

Nesta nova carta "inform", a pontuação do jogador dos dragões é de 83. Já na carta base do atleta, o "overall" é de 77.