Galeno e as três expulsões: "Acho que ninguém ficou meio doido da cabeça"

Declarações de Galeno após o Marítimo-FC Porto (0-2), da 18ª jornada da Liga Bwin

Importância das mudanças ao intervalo: "Sabíamos que não seria um jogo fácil, porque todas as equipas que vêm cá jogar sofrem. Mas trabalhámos bem, soubemos matar os contra-ataques deles, em que eram muito fortes. Os três pontos foram merecidos. Agora é descansar, porque domingo temos mais um grande jogo [Vizela]".

Reentrada forte foi a chave: "Sim. Nós entrámos com tudo desde o começo do jogo, se não poderíamos sofrer. Sabíamos que podíamos sair daqui com a vitória. Voltámos do balneário com a cabeça tranquila, porque tínhamos muito trabalho para fazer e que íamos sofrer um pouco. A equipa toda está de parabéns. Queria deixar um agradecimento aos nossos adeptos, que foram muito importantes".

Cabeça fria após as expulsões: "Sim, também trabalhámos para a possibilidade de isso acontecer no jogo. Acho que ninguém ficou meio doido da cabeça. Soubemos controlar o jogo. Está toda a gente de parabéns e merecemos os três pontos".