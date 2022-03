Galeno após o FC Porto-Lyon: "Não sei qual é o critério da arbitragem"

Declarações do médio do FC Porto em reação à derrota, por 0-1, contra o Lyon, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, realizado no Estádio do Dragão

Reação: "Sabíamos que teríamos dificuldade no jogo, creio que a gente estudou bem o adversário, podíamos ter saído com a vitória. Entrámos bem no jogo, foi equilibrado, merecíamos ganhar. Há que descansar, isto não está acabado."

Lance desperdiçado: "A bola veio muito rápido, achei que o central adversário ia intercetar, eu não estava à espera dela, bateu na minha canela e, infelizmente, foi para fora."

Segunda mão em França: "Em qualquer jogo entramos para ganhar. Vamos entrar com tudo na próxima mão da eliminatória. Vamos tentar sair de lá com a vitória e com a qualificação."

Penálti anulado: "Não vi muito bem, mas disseram que toca primeiro na coxa... Não sei qual é o critério da arbitragem. Não sei o que se passou. Ficou para trás. Não podemos lamentar o penálti. Em França, vai ser muito diferente e vamos sair com a vitória."

A arbitragem: "Não sei quais são as regras; falaram que bateu primeiro na perna do jogador e depois a bola foi à mão, não sei. Para mim, era penálti. Já passou, não dá para voltar atrás."