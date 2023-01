Galeno: desafio constante potenciou segunda vida no FC Porto

Saída do Dragão em 2019 serviu de combustível ao camisola 13, que regressou à "casa de sonho" pela via do trabalho. Pedro Correia "descobriu-o" no Brasil e explica a O JOGO como foi moldando o talento bruto.

Os cinco meses que passaram desde o início da época serviram para dissipar as dúvidas em torno de Wenderson Galeno.

Com dez golos marcados e duas assistências, o extremo tem-se afirmado como uma das figuras maiores da versão 2022/23 do FC Porto, pondo fim aos pontos de interrogação que o envolveram após o meio ano de regresso ao clube.