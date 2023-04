Galeno denuncia insultos racistas no Instagram. E mostra as mensagens

Jogador do FC Porto expôs várias das ofensas que lhe preencheram a caixa de comentários da rede social

Galeno saiu da Luz com motivos para sorrir, face ao triunfo por 2-1 do FC Porto, para o qual contribuiu com uma assistências, mas, nas redes sociais, deparou-se com uma enxurrada de comentários ofensivos.

No Instagram, o extremo dos dragões expôs algumas dessas mensagens onde se incluem expressões como "macaco" e "preto".

"Se vocês acham isso normal, ok. Vou mostrar só um pouco das que estou a receber. Isso não faz bem para quem está desse lado. Grande abraço a todos", escreveu Galeno.

O jogador também partilhou uma mensagem da namorada que diz "fogo nos racistas". E o FC Porto, pouco depois, partilhou no Instagram uma imagem do jogador. "#ComoNósUmdeNós"