Galeno de volta aos convocados do FC Porto, Evanilson não passou no exame

Extremo já foi convocado para o Estoril, plano para o avançado estar a cem por cento com o Inter adia o regresso. Sérgio Conceição ganha uma importante alternativa para o lado esquerdo do ataque com a recuperação do segundo melhor marcador da equipa, mas esta noite ainda deve ser Pepê a jogar por lá.

Sérgio Conceição recebeu um boa e uma má notícia na véspera do encontro com o Estoril. Galeno, apesar de ainda só ter feito tratamento a um problema muscular na coxa esquerda - de acordo com a informação disponibilizada pelo clube -, já recebeu autorização para regressar à competição e, nesse sentido, sabe O JOGO, foi convocado para a partida desta noite. Ao contrário de Evanilson.

Mas vamos por partes. Não é de prever que o ala entre diretamente para o onze, embora essa decisão só seja tomada mais perto do apito inicial, mas Conceição ganha não só uma alternativa para o lado esquerdo do ataque, posição que não tem um dono habitual desde que o luso-brasileiro se lesionou, como o volta a ter à disposição o segundo melhor marcador da equipa, com 14 golos.

Sem Galeno, passaram pelo lado esquerdo do ataque nos últimos jogos Pepê, Otávio e Taremi, sendo que esta noite deve ser o ex-Grémio a jogar com o mais recente recuperado a entrar no decorrer da partida para somar minutos tendo em vista a receção ao Inter de Milão.

Para essa partida europeia, recorde-se, não haverá Otávio - expulso em Itália - e a disponibilidade de Galeno, que já deverá estar em condições de assumir a titularidade, permitirá entregar a Pepê o papel que costuma estar reservado ao "Baixinho". Seja a partir da direita para o centro ou jogando num vértice mais adiantado do meio-campo.

Por outro lado, como referimos, Evanilson ainda não recebeu o "ok" do departamento médico dos portistas para o regresso. Mesmo com as melhorias dos últimos dias, o brasileiro não passou no exame feito na quinta-feira e foi decidido, em conjunto com a equipa técnica, não arriscar a chamada já para este jogo. "Eva" está a ser preparado com todos os cuidados para estar a cem por cento na "final" com o Inter de Milão, na terça-feira, em que o FC Porto precisa de toda as armas possíveis para reverter a eliminatória.