Galeno: da chegada ao Trindade, desidratado e subnutrido, à glória no FC Porto

A história do último reforço portista no mercado de inverno. Da chegada ao Trindade quase desidratado e a passar fome à glória no Dragão, onde está apostado em deixar a sua marca.

Se não estava escrito nas estrelas, parecia. Galeno marcou pelo FC Porto quatro anos e meio depois de ter festejado no terreno do Lusitano de Évora numa partida da Taça de Portugal.