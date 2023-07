Galeno: "Acho que facilitei um pouco na época passada, podia ter feito mais golos"

Galeno no FC Porto-Rayo Vallecano

Declarações de Galeno à Sport TV depois do FC Porto-Rayo Vallecano (1-1)

Golo tardio salvou empate: "Sim, podemos começar a perder, mas vamos querer sempre dar o máximo e tentar dar a volta. Aqui, não podemos facilitar em nada. Começámos bem o jogo e agora é descansar e pensar no que fizemos de errado, porque não saímos com a vitória".

o empate é injusto: "É o futebol, quem não o faz acaba por sofrer. Podíamos ter feito três ou quatro golos, mas a equipa está de parabéns. Estamos a trabalhar bem, todos focados, e temos a certeza de que vamos conquistar muita coisa".

Maus resultados na pré-época são motivo de preocupação? "A gente trabalha bem para não sofrer, mas pode ser contra qualquer adversário. Contra quem for, vamos dar tudo, consertar os nossos erros e focar no próximo jogo, com a certeza de que vamos concretizar os nossos objetivos".

Fran Navarro e Nico González: "O Nico ainda não tivemos contacto, mas vamos acolhê-lo bem, tal como foi com o Navarro. Ele está bem connosco, concentrado e tenho a certeza de que vai marcar muitos golos".

Final da Supertaça frente ao Benfica: "A única coisa que posso dizer é que vamos dar tudo. Estamos todos focados, vamos trabalhar bem durante a semana e tenho a certeza de que vamos tentar ganhar o título".

A título pessoal, o que espera para a próxima época: "Acho que facilitei um pouco na época passada, podia ter feito mais golos. Tenho a certeza que esta época vai ser diferente, vou dar tudo de mim e tentar ajudar o FC Porto a ganhar títulos. Também vou precisar muito deles e quero estar feliz com eles no fim".

Campeonato perdido deixou sentimento de querer mais? "Sim, conseguimos três títulos mas não o mais importante. Esta época tem de ser diferente, temos de ganhar os quatro. Não podemos facilitar como na época passada e sei que vai ser diferente. Estamos todos focados e tenho a certeza de que vamos conquistar todos os objetivos do FC Porto".