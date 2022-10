Galeno esteve em foco na goleada do FC Porto em casa do Club Brugge, por quatro golos sem resposta, sobretudo no lance que acabou no golo apontado por Evanilson. O ex-jogador do Braga sprintou para recuperar a bola, atingindo uma velocidade de 38 quilómetros por hora, dando início a uma jogada que, após insistência, resultou no segundo golo dos dragões. Veja o momento destacado pela Eleven Sports abaixo.

