Galatasaray interessado na contratação de Wendell

Imprensa turca dá conta do interesse do clube campeão da Turquia no lateral-esquerdo brasileiro

Wendell surge esta terça-feira associado a um interesse do Galatasaray. Segundo a imprensa da Turquia, os campeões daquele país estão entusiasmados com a ideia de reforçar a defesa com o lateral-esquerdo do FC Porto.

Segundo as mesmas notícias, o Galatasaray procura saber quais as condições financeiras de uma eventual transferência que levaria o brasileiro a ser companheiro de equipa do ex-FC Porto, Sérgio Oliveira.

O contrato de Wendell, de 29 anos, termina em junho de 2025.