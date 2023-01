O avançado dos dragões está a contas com uma entorse

Gabriel Veron é baixa no FC Porto para o encontro em casa do Marítimo, da ronda 18 do campeonato.

O avançado dos dragões está a contas com uma entorse e, por esse motivo, não integra a lista de convocados de Sérgio Conceição.

No boletim clínico azul e branco constam ainda os nomes de Meixedo e Marko Grujic. Em sentido contrário, o ataque do FC Porto volta a contar com Evanilson, que já se encontra apto.

Lista de jogadores que viajaram para a Madeira: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Roko Runje (guarda-redes); Fábio Cardoso, Pepe, David Carmo, Marcano, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Pepê, Zaidu, Galeno, Rodrigo Conceição, Danny Namaso, André Franco, Wendell, João Mário, Otávio, Toni Martínez, Evanilson, Fernando Andrade, Eustaquio, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.