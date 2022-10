Brasileiro do FC Porto atingiu os 34 km/h em Anadia, mas até já fez melhor. Adaptação é plano a longo prazo.

Na primeira aparição a titular pelo FC Porto, Gabriel Veron impressionou pela velocidade, numa das principais características de um potencial muito promissor, mas que ainda tem algum trabalho pela frente.

Na corrida que fez do meio-campo até à área, onde assistiu Toni Martínez para o 3-0 frente ao Anadia, o extremo atingiu os 34 quilómetros por hora. Não é uma marca fácil de alcançar, porém, até está abaixo do máximo registado pelo brasileiro, sabe O JOGO, mas ganha importância por ter sido atingida com posse de bola.

Como termo de comparação, refira-se que Zaidu fez 60 metros em nove segundos antes de marcar em Leverkusen, mas essa cavalgada, idêntica em velocidade, foi sem a bola controlada.

A exibição de Veron no domingo terá deixado os adeptos com água na boca. Contudo, não altera o plano a longo prazo que a equipa técnica tem traçado para o brasileiro de 20 anos. No rescaldo da partida, Sérgio Conceição abordou um pouco o tema, ao admitir que lhe tenta "retirar um pouco as amarras táticas", no processo de adaptação ao futebol europeu. A rápida ascensão de Pepê é o exemplo mais recente, mas é o caso de Luis Díaz que mais se assemelha ao de Gabriel. Não se trata de dizer que vai chegar ao mesmo ponto do colombiano, nem é o talento que está em causa, antes a forma como vem embalado. O de Veron, como era o do jogador do Liverpool, é mais selvagem e, no Olival, estima-se que atinja o auge na terceira época. Até lá, naturalmente, serão cada vez mais visíveis os sinais de uma evolução contínua.