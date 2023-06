Gabriel Lança com contrato de formação no FC Porto: "Tenho o sonho de ganhar ao Benfica"

Jovem avançado de 14 anos tem Pepê como referência.

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a assinatura de um contrato de formação com Gabriel Lança. O avançado de 14 anos completou a terceira época de azul e branco, com um golo marcado em 13 jogos de 2022/23.

"Estou muito feliz por assinar contrato com o clube de que eu sempre gostei mais. Trabalhei muito para assinar este contrato e estou muito feliz", afirmou, citado pelo site oficial do FC Porto. "Comecei a jogar no Atlético de Rio Tinto, que era o clube onde eu vivia, depois fui para o Boavista e comecei-me a destacar mais. Depois fui para o Solar do Norte, que é uma escola do Sporting na Maia, onde joguei muito bem e o FC Porto decidiu apostar em mim. Este foi o meu terceiro ano aqui", lembrou.

Gabriel afirma que tem Pepê como referência. "No FC Porto o meu jogador preferido é o Pepê, porque é parecido comigo em alguns pontos. Gosta muito de ter a bola, de apostar no um contra um e desequilibrar o jogo. Somos parecidos nisso", disse, revelando o "sonho de disputar a Champions, de jogar no Estádio do Dragão e de ganhar ao Benfica."