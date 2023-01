Gabriel Brás aumenta a ligação ao FC Porto

Contrato do defesa-central terminava em junho deste ano.

Gabriel Brás renovou contrato com o FC Porto por mais cinco anos, tal como O JOGO adiantou em tempo oportuno. O defesa-central, de 18 anos, integra a equipa B dos dragões (três jogos) - tem também 17 partidas e dois golos pelos sub-19.

Natural da Póvoa de Varzim, onde começou a jogar futebol, Gabriel Brás cumpre a sexta temporada nos azuis e brancos.

"Estou feliz por poder renovar com o FC Porto. Estou aqui há cinco anos, sempre me senti feliz e este é mais um passo na caminhada que tenho vindo a fazer, com o desejo de dar o máximo. Vir para aqui foi um grande passo tanto a nível futebolístico como pessoal. Hoje sou um jogador e uma pessoa melhor e tenho a oportunidade de continuar a crescer aqui. A continuidade que irei dar a este trabalho é com o objetivo de tentar sempre chegar a patamares cada vez mais altos. O principal objetivo desde que cá cheguei é jogar no Estádio do Dragão pela equipa A e posso garantir que vou dar o meu contributo máximo em prol do FC Porto", detalhou, em declarações aos meios do FC Porto.