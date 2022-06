Futuro de Sérgio Oliveira nas mãos de Jorge Mendes

José Mourinho admite que gostava de manter o médio do FC Porto, mas, de novo, por empréstimo. Superagente procura

solução que permita encaixe à SAD. Sérgio Oliveira cumpriu 30 anos e este defeso é visto como fundamental para a sua transferência: Nápoles, Lázio, Wolves e Valência entre os interessados. Para já, tem ordens para se apresentar a 1 de julho.

Jorge Mendes não é o empresário de Sérgio Oliveira [oficialmente quem o representa é Amadeu Paixão], mas é o superagente que está a tratar do futuro do médio. A Roma não acionou a opção de compra, contudo, ontem, José Mourinho admitiu que gostava de continuar a contar com o internacional português... sem gastar dinheiro.

"Ele é do FC Porto... se me quiserem emprestá-lo como já emprestaram, eu vou já buscá-lo a Madrid, onde está a festejar o seu 30.º aniversário. Para o comprar, não sei se o meu VISA permite", começou por dizer numa conferência realizada na Faculdade de Motricidade Humana (FMH), em Lisboa.