Futuro de Nico González está nas mãos de Jorge Mendes

Fran González, pai do médio, diz que "gostava muito" de o ver numa equipa "tão importante". Jorge Mendes vai decidir o futuro do jogador

Nico González, médio de 21 anos dos quadros do Barcelona, foi colocado no radar do FC Porto, mas o destino do jogador ainda não está definido. Ao que O JOGO apurou, será o mesmo empresário Jorge Mendes a encontrar a melhor solução para o jovem médio. Contactado pelo nosso jornal, Fran González, pai do médio, não quis acrescentar mais declarações além as que já tinha dado à Rádio Renascença, onde abriu as portas do Dragão.

De acordo com Fran, o FC Porto "é uma possibilidade" para o jogador de 21 anos do Barcelona. Com contrato até 2026 e uma cláusula astronómica, só um empréstimo poderia viabilizar o negócio.

"Parece que há uma possibilidade de ele ir [para o FC Porto], mas a decisão é dele", disse, à rádio, assumindo que jogar num clube que disputa títulos e vai todos os anos à Liga dos Campeões, seria uma boa oportunidade para o filho. "Claro que gostava muito que ele pudesse jogar numa equipa tão importante como é o FC Porto", acrescentou.

Nico esteve cedido ao Valência na época passada, tendo realizado 26 jogos (um golo), e vai apresentar-se ao serviço no Barcelona, com quem tem contrato até junho de 2026 e uma cláusula de rescisão de... mil milhões de euros. Contudo, apesar de ser um jovem em quem os responsáveis "culé" depositam grandes esperanças, muito dificilmente ficará no plantel em 2023/24, sobretudo depois da contratação de Gündogan.

A decisão, porém, ainda não terá sido tomada. Só um empréstimo, portanto, poderia viabilizar a chegada de Nico ao Dragão e isso terá sido sugerido por parte do empresário Jorge Mendes e de Deco, novo diretor desportivo dos catalães. A sugestão terá acontecido há já algum tempo, sendo que desde então não se verificou qualquer evolução no assunto. Ao que O JOGO apurou, o médio do Barcelona, que é natural da Corunha, até esteve em Portugal de férias há duas semanas e, nessa altura, já estava a par desta possibilidade.

O FC Porto, é sabido, está no mercado por um médio e a prioridade é encontrar alguém com as características semelhantes às de Uribe, que era um box-to box. Por isso, Nico González, embora esteja bem referenciado nos escritórios da SAD azul e branca, por ter características mais defensivas, não é um jogador que esteja no topo da lista dos reforços para 2023/24. Mas por se tratar de uma boa oportunidade de negócio, o FC Porto não fechas as portas. Não está, contudo, sozinho entre os alegados interessados. Real Sociedad, Villarreal e Bétis, de acordo com a Imprensa espanhola, já pediram informações sobre o médio do Barcelona.

Nico González, de 21 anos, fez toda a formação no Barcelona e estreou-se pela equipa principal dos catalães em 2021/22, época na qual cumpriu 37 jogos. Ainda assim, não ficou no plantel de Xavi Hernández na última temporada, acabando por rodar no Valência, onde esteve dois meses sem jogar por causa de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo.