Futre: "O João Pinto foi o meu professor para não ter medo dos espanhóis"

Futre foi convidado do programa "Hora dos Craques", no Porto Canal, apresentado por Maniche e Miguel Marques Monteiro.

Antes de dividir o balneário com João Pinto no FC Porto, Paulo Futre teve que o enfrentar enquanto representava o Sporting. Com 17 anos, ouviu das boas nos duelos com o lateral-direito.

"Disse-me de tudo. O João Pinto assustava-me. "Vou-te matar, vou-te partir as pernas, não sais daqui vivo". Quando cheguei ao FC Porto, vi que nos treinos era a mesma coisa", atirou o antigo extremo, que integra o melhor onze do FC Porto exposto no museu do clube.

Veloz e virtuoso, Futre aprendeu a não se intimidar. "O João Pinto foi o meu professor para não ter medo dos espanhóis quando fui para lá. O caráter, a personalidade... Era a cara daquele balneário", recordou El Portugués, no programa "Hora dos Craques". "Era forte psicologicamente, adorava a pressão. No Real Madrid eram 110 mil pessoas a assobiarem-me. Cada vez que ia lá rebentava os gajos todos. Era o inimigo", descreveu Futre, que em 1987 rumou ao Atlético de Madrid.