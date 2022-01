Lima Preira, antigo central do FC Porto

Antigo defesa do FC Porto faleceu este sábado, aos 69 anos, vítima de doença prolongada.

As cerimónias fúnebres de Lima Pereira, antigo defesa-central do FC Porto, realizar-se-ão esta segunda-feira, às 16h30, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na Póvoa de Varzim.

O antigo internacional português faleceu este sábado, aos 69 anos, vítima de doença prolongada. Além do FC Porto, Lima Pereira também representou Varzim e Maia.