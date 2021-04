"Fui ao Dragão pelo Famalicão e o ambiente era incrível, nem tocámos na bola"

Toni Martínez trocou o Famalicão pelo FC Porto no último verão e, em entrevista no programa Azul Porto, lembrou a sensação de jogar no Dragão pela primeira vez.

Sentimento de estar nos quartos da Champions: "Incrível, sem dúvida. Mas na minha cabeça esse jogo ainda não existe. Falta menos de uma semana, mas pensamos é no Santa Clara."

Como é ouvir o hino da Champions? "Já tinha estado no banco, mas só joguei de início com o Olympiacos. É um jogo de futebol, são onze contra onze, mas é arrepiante ouvir aquele som. Um jogador de futebol trabalha para esse momento a vida toda. Sonhei com isso quando saí da escola de futebol do meu bairro, a ser um dos 22 que joga de início uma partida da Champions."

Diferença de jogar sem público: "Eu fui ao Dragão pelo Famalicão, que era líder, e foi incrível o ambiente, nem tocámos na bola. Assinei por um clube como o FC Porto, que está nos 'quartos' da Champions, a lutar pelo título, que ganhou a Supertaça sem adeptos, imagino como seria com eles. Os adeptos têm saudades de nós, mas nós temos ainda mais deles. (...) Mesmo fora de casa, as equipas pequenas também sentem falta dos seus adeptos. Sejam os que for, são um estímulo para os jogadores. Que voltem rápido aos estádios."