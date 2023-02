Frente ao Vizela, Zaidu entrou no clube dos 100

Zaidu em ação no FC Porto-Vizela

Nigeriano realizou o centésimo jogo oficial ao serviço do FC Porto.

Lançado para o lugar do azarado Wendell ao minuto 59, Zaidu realizou no domingo o centésimo jogo oficial ao serviço do FC Porto.

O lateral-esquerdo, de 25 anos, alcançou a redonda marca ao cabo de duas temporadas e meia com a camisola azul e branca, período no qual apontou seis golos.

O nigeriano, recorde-se, assinou em 2020, proveniente do Santa Clara.