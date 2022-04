Frente ao Portimonense, FC Porto pode carimbar cheque de 37,4 milhões de euros

Dragões podem confirmar este domingo a vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2022/23. Só precisam

de mais um ponto. Objetivo considerado crucial para as finanças portistas pode ser obtido com uma rapidez inédita na era Sérgio Conceição. Até agora, o Bayern é o único com lugar reservado na prova via campeonato.

O FC Porto tem na mão a chave do euromilhões e até poderá arrecadar o prémio já este domingo, com o Portimonense, adversário que venceu sempre (21 jogos) em casa.

Ainda que a repetição deste resultado seja o que mais lhe convém na corrida com o Sporting pela conquista do título, a verdade é que um ponto é tudo o que precisa para reservar um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2022/23.

O objetivo é apontado como fundamental para o equilíbrio financeiro da SAD pelo administrador Fernando Gomes, à boleia do encaixe financeiro atrelado à qualificação, que, nas palavras do próprio, "representa uma fatia de dragão" no orçamento em todas as épocas.

O cheque espera apenas pelo carimbo e, salvo uma alteração nos prémios a entregar pelo organismo que tutela o futebol europeu, será no valor de 37,64 milhões de euros (M€): 15,64 M€ dizem respeito à entrada na competição milionária e os restantes 22 M€ resultam da bonificação paga aos clubes pela posição ocupada no ranking a dez anos da UEFA, que os portistas se preparam para encerrar no 13.º posto em 2021/22.

Confirmando o acesso à fase de grupos da Champions nesta jornada, o FC Porto atingiria esse objetivo com uma rapidez inédita desde o começo do reinado de Sérgio Conceição.

Até aqui, os dragões haviam deixado sempre para mais perto do fim a concretização dessa meta. Em 2017/18 e em 2019/20, épocas em que apenas um clube português tinha entrada direta naquela fase da prova, foi consumada quando os portistas garantiram matematicamente a conquista do título, ou seja, na penúltima e antepenúltima jornada do campeonato, respetivamente. Em 2020/21, em que duas equipas nacionais passaram a ter direito a um bilhete direto para a fase de grupos, os azuis e brancos também só o tiraram na penúltima ronda.

Agora, face aos 15 pontos de vantagem sobre o Benfica, podem lográ-lo a cinco jornadas do fim e juntar-se ao Bayern, o único clube em toda a Europa que já assegurou a presença na fase de grupos pela via do campeonato.

O Sporting, o Real Madrid e o Borússia Dortmund são os outros emblemas na mesma situação, embora espanhóis e alemães dependam de resultados de terceiros.