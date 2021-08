Frente ao Belenenses, Pepe vai entrar na história do FC Porto

Central vai tornar-se, esta tarde, no mais veterano de sempre a jogar pelo FC Porto, superando Silvino.

Pepe faz este domingo o primeiro jogo da 21ª temporada enquanto profissional de futebol e vai entrar para a história como o jogador mais velho de sempre a usar a camisola do FC Porto numa partida oficial, superando Silvino Louro.

Com 38 anos, 5 meses e 11 dias, o central vai bater, frente ao Belenenses, o recorde do antigo guarda-redes por dois meses e, com mais duas épocas de contrato, elevará a fasquia para um valor que será muito difícil de superar no futuro. O atual registo, refira-se, dura desde 15 de junho de 1997, quando Silvino defendeu a baliza dos portistas numa partida com o Gil Vicente.

Mais impressionante ainda é que o internacional português vai bater este recorde na condição de titular indiscutível e não como opção pontual. A forma física que apresenta com esta idade é invejável para a maioria dos companheiros de profissão e basta recordar que Pepe terminou a temporada passada com uns incríveis 50 jogos (10 dos quais pela Seleção Nacional).

Os 5 MAIS VETERANOS

Nome - Idade

Pepe - 38 anos, 5 meses, e 11 dias

Silvino - 38 anos, 3 meses, e 10 dias

Helton - 38 anos e 4 dias

Casillas - 37 anos, 11 meses e 7 dias

Aloísio - 37 anos, 9 meses e 11 dias