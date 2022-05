Frasco e a conquista de Viena: "Aconteceu uma coisa que só acontece em sonhos"

Declarações de Frasco à margem do jantar que assinala os 35 anos desde a conquista da Taça dos Campeões Europeus, em Viena (triunfo 2-1 sobre o Bayern).

Uma conquista que "só em sonhos": "Aconteceu uma coisa que só acontece em sonhos e esse sonho concretizou-se e, naturalmente, foi uma felicidade muito grande, um orgulho enorme representar este clube numa final, que marcou a história do FC Porto."

Momento alto da carreira: "Foi o grande momento da minha carreira, o mais importante, e de qualquer jogador que ganhou a Taça dos Campeões Europeus. Tivemos um percurso muito difícil, tivemos de eliminar equipas muito fortes, houve alturas em que as coisas se complicaram, mas tivemos sempre capacidade de as tornear e ultrapassar e conseguimos chegar a Viena. Em Viena, quando íamos para o estádio, era um mar de gente. Mas de alemães. Eles pensavam que iam ganhar com facilidade, mas o facto é que o campeão foi o FC Porto. Foi algo fantástico. Até ficou arrepiado de lembrar essa noite."

Final da Taça das Taças, temporada 1983/84: "Em 1984 já tínhamos chegado à final da Taça das Taças. Tínhamos feito um bom trabalho e em 1987 tínhamos uma equipa muito forte, poderosa, coesa e com uma ambição muito grande."