Franco, reforço menos utilizado no FC Porto, em busca do tempo perdido

Ex-Estoril é o reforço com menos minutos esta época. Taça da Liga é ocasião para reconquistar confiança de Conceição.

Contratado com o objetivo de desempenhar um papel semelhante ao de Fábio Vieira em 2021/22 com o tempo, André Franco espera que a introdução da Taça da Liga no calendário do FC Porto lhe permita sair da sombra que o esconde desde meados de setembro.

O médio de 24 anos gozou de algumas oportunidades durante aquele mês, aproveitando a ausência de Otávio para fazer um golo (Chaves) e estrear-se a titular pelos dragões na visita ao ex-clube (Estoril), mas pagou alguma irregularidade da equipa nessa fase da temporada com a queda das opções de Sérgio Conceição.