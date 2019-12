Francisco J. Marques sem dúvidas sobre de que lado está o CA

Resposta ao esclarecimento do CA sobre o golo do Belenenses SAD.

A propósito do esclarecimento do CA no que toca à validação do golo do Belenenses, Francisco J. Marques criticou o órgão liderado por José Fontelas Gomes. No entender do Diretor de Comunicação do FC Porto, o Conselho de Arbitragem tem mostrado dualidade de critério no momento de se pronunciar.

"Depois do silêncio nos jogos da vergonha na época passada, depois de ter ficado calado na antevéspera, este "esclarecimento" do Conselho de Arbitragem da FPF é de facto esclarecedor. A partir de hoje ninguém pode ter dúvidas, ou como diz a canção, 'which side are you on' [de que lado estão]".

Apesar de não o especificar, Francisco Marques estará a referir-se aos jogos de Benfica contra Feirense, Braga e Rio Ave em 2018/19 e Boavista-Benfica do passado fim de semana.