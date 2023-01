Francisco J. Marques visa Schmidt: "Achava que controlava a arbitragem..."

Diretor de comunicação do FC Porto lançou críticas ao treinador encarnado, que mostrou-se insatisfeito com a arbitragem no dérbi contra o Sporting (2-2).

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou esta quarta-feira Roger Schmidt, devido ao treinador do Benfica ter-se mostrado insatisfeito com a arbitragem de Artur Soares Dias no dérbi contra o Sporting (2-2), no domingo.

Recorde-se que, após o jogo, Schmidt reclamou da decisão do árbitro em assinalar grande penalidade a favor dos leões aos 52 minutos, após indicação do VAR.

"O treinador do Benfica apareceu agora como analista de arbitragem, embora a generalidade dos analistas tenha considerado que o penálti foi bem assinalado. Mas o que importa destacar é que no dia anterior Roger Schmidt elogiou a arbitragem porque achava que tinha o controlo absoluto sobre ela", atirou, em declarações ao Porto Canal.

"Tinha tido a sorte de beneficiar de algumas decisões polémicas, como nas receções ao Paços de Ferreira e ao Vizela e nas visitas ao V. Guimarães e ao FC Porto, e por isso se calhar achava que controlava a arbitragem e achou-se no direito de dizer que não foi penálti e que houve um erro porque o VAR não poderia intervir", completou Francisco J. Marques.